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Украина планирует 12-летний выпуск евробондов в долларах

30.06.20 14:21
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Украина планирует разместить новый выпуск долларовых евробондов со сроком обращения 12 лет, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Кроме того, Украина объявила о тендере по выкупу еврооблигаций с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму до 750 млн долл. в связи с размещением новых долговых бумаг.

Организаторами размещения выступают JP Morgan и Goldman Sachs.

Во вторник пройдет телефонная конференция в рамках подготовки сделки, уточнил источник.

Согласно документам, по еврооблигациям-2021, которых на рынке обращается на 1 млрд 409,282 млн долл. по номиналу цена выкупа определена в 1035 долл. за 1000 долл. номинала, а за еврооблигации с погашением в 2022 году, которых обращается на 1 млрд 383,692 млн долл. – 1042,5 за 1000 долл.

В материалах также указано, что более высокий приоритет отдается выкупу еврооблигаций-2021. Украина оставляет за собой право по своему исключительному усмотрению покупать больше или меньше указанного объема.

Согласно документам, тендер будет объявлен 1 июля, а расчеты намечены на 6 июля.

МинПром

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