E.ON и Thyssenkrupp представили водородные системы для получения чистой энергии Крупнейший производитель стали в Германии – промышленный концерн Thyssenkrupp заявил о достижении переломного рубежа в использовании возобновляемых источников энергии: технология электролиза воды, разработанная специально для производства водорода, которым планируется заместить природный газ в металлургических процессах, отвечает требованиям для участия на рынке энергоносителей.



"Электролизные системы Thyssenkrupp в будущем могут выступать в качестве промышленных буферов для стабилизации энергосистемы и быстрой и гибкой компенсации колебаний потребления. Отныне операторы имеют возможность подключать свои системы к немецкому рынку электроэнергии через виртуальную электростанцию ​​E.ON", - говорится в сообщении компании.



"Мы достигли еще одной важной цели. Предыдущие испытания показали, что наши системы электролиза производят экологически чистый водород с высокой эффективностью и в то же время являются отзывчивыми и достаточно гибкими, чтобы участвовать в первичном рынке энергоносителей. Таким образом, наши системы вносят решающий вклад в стабильное энергоснабжение и в то же время вносят значительный вклад в эффективность использования зеленого водорода", - говорит Кристоф Ноерес, глава отдела хранения энергии и водорода в Thyssenkrupp.



Необходимые испытания были проведены совместно Thyssenkrupp и E.ON на существующей установке электролиза воды, которая работает в рамках проекта Charbon2Chem® в Дуйсбурге. Водные электролизные установки производят зеленый водород, который можно хранить в течение многих месяцев, преобразовывать обратно в электричество или использовать в качестве чистого, не содержащего СО2 топлива для автотранспорта или для производства экологически чистых химикатов.



Как часть проекта Carbon2Chem®, электролизер Thyssenkrupp уже успешно обеспечивает водородом сталепрокатное производство.



Запатентованная конструкция электролизеров обеспечивает высокую эффективность системы более 80%. Электролизные установки поставляются в виде сборных модулей по 20 МВт и могут легко и во многих случаях объединяться в водородные установки с мощностью в диапазоне от мегаватт до гигаватт.



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