В Украине упал уровень теневой экономики Уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это что на 3 процентных пункта меньше показателя 2018 года. Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Минэкономики.



Как отмечается в отчете, продолжается тенденция снижения уровня теневой экономики.



В то же время остается непреодоленным ряд факторов, сдерживающих процессы детенизации экономики в Украине, среди которых специалисты министерства выделяют:



Низкий уровень защиты прав собственности. В частности, согласно отчету Глобальный индекс конкурентоспособности 2019, эффективность государственных и общественных учреждений остается одним из самых конкурентных "провалов" экономики Украины (104-е место среди 141 страны). По уровню защиты прав собственности в рейтинге ГИК 2019 Украина находится на 128-м месте; по уровню защиты прав интеллектуальной собственности - на 118-м месте соответственно.



Несовершенство судебной системы страны. Основными недостатками признаются недостаточная институциональная состоятельность и независимость ветвей судебной системы, как следствие, низкий уровень общественного доверия к ней. В частности, эксперты рейтинга Глобального индекса конкурентоспособности 2019 оценили независимость судебной власти в Украине на уровне, что соответствует 105-му месту среди 141 страны, а эффективность правовой системы в арбитражном урегулировании - на уровне 103-го места соответственно.



Высокий уровень коррупции в стране. Эксперты рейтинга "Индекс восприятия коррупции 2019" оценили уровень коррупции в Украине в 30 баллов, что на 2 балла меньше, чем в рейтинге 2018 года.



Сохранение проблем в обеспечении стабильного функционирования финансовой системы страны. В кредитном портфеле банков остается значительной доля неработающих кредитов. По состоянию на 01.01.2020 доля неработающих кредитов в общем объеме кредитования составила 53,83% (по состоянию на 01.01.2019 - 55,83%).



Наличие территорий, неподконтрольных правительству, и как следствие, роста потенциальных возможностей для возникновения новых схем контрабанды товарами.



По данным Ernst & Young, теневые операции составили четвертую часть от официального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2018 год, или 846 млрд грн.



МинПром



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