Экономику Германии ждет длительный период восстановления

V-образное восстановление экономики Германии от коронавирусного кризиса маловероятно, а две трети компаний ждут возвращения к нормальному состоянию не ранее 2021 года, сообщило Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).
"Вопрос о V (-образном восстановлении) закрыт", - сообщило DIHK, добавив, что опрос 8.500 компаний подтверждает прогноз о 10-процентном сокращении экономики Германии в этом году.
Ассоциация добавила, что четыре из пяти компаний ожидают снижения продаж в этом году.
"Эти цифры свидетельствуют о большой неопределенности среди наших компаний", - говорится в сообщении DIHK.
Германия планирует применить меры стимулирования на общую сумму более 130 млрд евро, чтобы смягчить влияние пандемии. Меры включают временное снижение налога на добавленную стоимость и выделение средств для спасения малого бизнеса от банкротства.
DIHK сообщило, что помощь и меры стимулирования важны, но добавило, что "нет ничего важнее для компаний, чем возможность снова генерировать продажи".