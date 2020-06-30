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Экономику Германии ждет длительный период восстановления

30.06.20 13:26 , Рейтер
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V-образное восстановление экономики Германии от коронавирусного кризиса маловероятно, а две трети компаний ждут возвращения к нормальному состоянию не ранее 2021 года, сообщило Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).

"Вопрос о V (-образном восстановлении) закрыт", - сообщило DIHK, добавив, что опрос 8.500 компаний подтверждает прогноз о 10-процентном сокращении экономики Германии в этом году.

Ассоциация добавила, что четыре из пяти компаний ожидают снижения продаж в этом году.

"Эти цифры свидетельствуют о большой неопределенности среди наших компаний", - говорится в сообщении DIHK.

Германия планирует применить меры стимулирования на общую сумму более 130 млрд евро, чтобы смягчить влияние пандемии. Меры включают временное снижение налога на добавленную стоимость и выделение средств для спасения малого бизнеса от банкротства.

DIHK сообщило, что помощь и меры стимулирования важны, но добавило, что "нет ничего важнее для компаний, чем возможность снова генерировать продажи".

МинПром

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