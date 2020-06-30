Экономику Германии ждет длительный период восстановления V-образное восстановление экономики Германии от коронавирусного кризиса маловероятно, а две трети компаний ждут возвращения к нормальному состоянию не ранее 2021 года, сообщило Объединение торгово-промышленных палат Германии (DIHK).



"Вопрос о V (-образном восстановлении) закрыт", - сообщило DIHK, добавив, что опрос 8.500 компаний подтверждает прогноз о 10-процентном сокращении экономики Германии в этом году.



Ассоциация добавила, что четыре из пяти компаний ожидают снижения продаж в этом году.



"Эти цифры свидетельствуют о большой неопределенности среди наших компаний", - говорится в сообщении DIHK.



Германия планирует применить меры стимулирования на общую сумму более 130 млрд евро, чтобы смягчить влияние пандемии. Меры включают временное снижение налога на добавленную стоимость и выделение средств для спасения малого бизнеса от банкротства.



DIHK сообщило, что помощь и меры стимулирования важны, но добавило, что "нет ничего важнее для компаний, чем возможность снова генерировать продажи".



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



