На покупку французского производителя рельсов претендуют 6 компаний

По данным S&P Global Platts, французские власти получили шесть заявок на приобретение единственного в стране производителя рельсов Hayange. Завод ранее находился в структуре британской компании British Steel, но после ее банкротства в 2019 г. отделен от прочих ее активов.
Ежегодно Hayange производит 250-300 тыс. т рельсов, преимущественно, для нужд французской государственной железорудной компании SNCF. Блюмы предприятие получает с завода компании Ascoval, которая также входила в состав British Steel, но была отделена от нее.
Как ранее сообщало агентство Kallanish, французские власти заинтересованы в том, чтобы Hayange и Ascoval находились в составе одной компании. По данным Platts, один из вариантов заключается в том, чтобы Ascoval приобрела производителя рельсов, и такая заявка была действительно подана.
В соответствии со вторым, кто-то из покупателей может одновременно приобрести обе компании. Такие намерения, по данным Platts, высказывали British Steel, которая сейчас находится в собственности китайской группы Jingye, а также британская компания Liberty House.
Заявки на Hayange подали еще три компании. Это корпорация ArcelorMittal, которая уже имеет заводы по производству рельсов в Испании, Люксембурге и Польше, индийская JSW Steel, владеющая итальянским производителем рельсов Piombino, а также германская Saarstahl. Последняя в настоящее время рельсов не выпускает, но может снабжать Hayange блюмами со своего предприятия, расположенного по другую сторону франко-германской границы.
Все заявки должны быть предварительно утверждены Социальным и экономическим комитетом Французских железных дорог. Окончательный список потенциальных покупателей будет утвержден в середине июля.