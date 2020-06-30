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Из-за коронавируса Чили потеряет 200 тыс. тонн меди

30.06.20 12:25 , Металлоснабжение и сбыт
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Простои на рудниках, вызванных карантином, введенным из-за эпидемии коронавируса, обойдутся экономике Чили в 200 тыс. т непроизведенной меди, что соответствует около 3,5% от прошлогоднего объема выпуска.

С такой оценкой выступил министр горнодобывающей промышленности страны Бальдо Прокурица. Он также отметил, что данный прогноз может быть неточным, так как коронавирус продолжает оказывать влияние на деятельность отрасли.

В частности, крупнейшая государственная компания Codelco, которая ранее приостановила работы над проектами расширения рудника Chuquicamata на севере страны, сообщила о временном выводе из эксплуатации рафинировочного завода на этом предприятии, после того как там скончались от коронавируса трое сотрудников.

Рудник Chuquicamata с объемом производства более 320 тыс. т меди в концентрате в год является вторым по величине в структуре Codelco. На его долю приходится около 25% добычи компании. Также там расположен крупнейший в Чили завод по производству катодной меди.

МинПром

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