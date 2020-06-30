В Украине нужно создавать условия, чтобы бизнес работал в белую В Украине нужно созвать налоговые условия, в которых бизнесу будет выгодно работать "в белую". Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что по данным Госцентра занятости 360 тысяч украинцев остались без работы в период коронакризиса. В свою очередь Верховная Рада выделила за борьбу с последствиями коронакризиса 64 млрд грн.



"В эту сумму входит поддержка бизнеса, а почти 5 миллиардов пойдут на выплату пособий по безработице. Да, существует рад дополнительных мер, которые мы прорабатываем в комитете экономического развития. Готовится закон о помощи ресторанному бизнесу", - рассказал М.Магомедов.



"Мы также выступаем за мораторий на проверки бизнеса до конца года, пытаемся убирать лишние лицензии. Вот только сложно помочь, когда зарплаты выплачиваются в конвертах", - добавил он.



По мнению М.Магомедова, ныняшнее кризисная ситуация еще раз актуализировала давнюю задачу: нужно созвать налоговые условия, в которых бизнесу будет выгодно работать "в белую".



"Сейчас бизнес работает в условиях повышенного налогового давления. Поэтому нужно думать о новом налоговом кодексе. Нынешняя система налогообложения не дает нормально развиваться ни малому, ни среднему, ни крупному бизнесу. Ее нужно точно переделывать", - резюмировал он.



МинПром



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