В Украине нужно создавать условия, чтобы бизнес работал в белую

В Украине нужно созвать налоговые условия, в которых бизнесу будет выгодно работать "в белую". Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.
Он напомнил, что по данным Госцентра занятости 360 тысяч украинцев остались без работы в период коронакризиса. В свою очередь Верховная Рада выделила за борьбу с последствиями коронакризиса 64 млрд грн.
"В эту сумму входит поддержка бизнеса, а почти 5 миллиардов пойдут на выплату пособий по безработице. Да, существует рад дополнительных мер, которые мы прорабатываем в комитете экономического развития. Готовится закон о помощи ресторанному бизнесу", - рассказал М.Магомедов.
"Мы также выступаем за мораторий на проверки бизнеса до конца года, пытаемся убирать лишние лицензии. Вот только сложно помочь, когда зарплаты выплачиваются в конвертах", - добавил он.
По мнению М.Магомедова, ныняшнее кризисная ситуация еще раз актуализировала давнюю задачу: нужно созвать налоговые условия, в которых бизнесу будет выгодно работать "в белую".
"Сейчас бизнес работает в условиях повышенного налогового давления. Поэтому нужно думать о новом налоговом кодексе. Нынешняя система налогообложения не дает нормально развиваться ни малому, ни среднему, ни крупному бизнесу. Ее нужно точно переделывать", - резюмировал он.