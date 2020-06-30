Всемирный банк выдаст 160 млрд долл. кредита на преодоление последствий пандемии Группа Всемирного банка для преодоления последствий COVID-19 в течение 15 месяцев выделит 160 млрд долл. финансовой поддержки странам для защиты уязвимых групп населения, поддержки бизнеса и стимулирования восстановления экономики. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного банка.



"Как Группа Всемирного банка реагирует на COVID-19... В течение следующих 15 месяцев мы выделим до 160 млрд долларов финансовой поддержки на предоставление странам помощи в защите уязвимых групп населения, поддержке бизнеса и стимулировании восстановления экономики, включая 50 млрд долларов новых средств МАР (Международная ассоциация развития, которая является институтом Всемирного банка, - ред.) в форме грантов или льготных кредитов", - сказано в сообщении.



Как сообщалось, группа Всемирного банка является одним из крупнейших в мире источников финансирования и знаний для развивающихся стран, применяет широкомасштабные оперативные мероприятия, чтобы помочь этим странам эффективнее реагировать на пандемию.



По состоянию на 30 июня в мире в целом подтверждено более 10,4 млн случаев COVID-19, из них 508 тыс. летальных. В Украине лабораторно подтверждены 44 334 случая COVID-19, за сутки - 706 новых.



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