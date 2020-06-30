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Ависма перевела 50% сотрудников в режим неполной занятости
30.06.20 11:51 , МеталлТорг
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Глобальный лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции "ВСМПО-Ависма" перевел на режим неполной занятости 10 278 сотрудников или около 50% от общего количества, изменения коснулись более 80% подразделений, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрия Антонова.
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