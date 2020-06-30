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Ависма перевела 50% сотрудников в режим неполной занятости

30.06.20 11:51 , МеталлТорг
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Глобальный лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции "ВСМПО-Ависма" перевел на режим неполной занятости 10 278 сотрудников или около 50% от общего количества, изменения коснулись более 80% подразделений, сообщает Интерфакс со ссылкой на директора департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрия Антонова.

По его данным, также 30 работников находятся в простое, еще 27 – в неоплачиваемом отпуске, 407 человек трудятся на "удаленке". С 1 августа на увольнение заявлено четыре сотрудника.

"Причина — снижение объемов производства продукции по причине отсутствия заказов из-за мирового экономического кризиса, негативно отразившегося на авиационной отрасли", - пояснил Д.Антонов.

Ранее сообщалось, что возможность приостановки производственных процессов никогда не рассматривалась акционерами ВСМПО-АВИСМА. По заявлению акционеров, предприятия работают и продолжат работать в привычном режиме.

МинПром

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