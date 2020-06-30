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BP Plc продаст нефтехимический бизнес за 5 млрд долл.

30.06.20 11:32 , Интерфакс
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Британский нефтегигант BP Plc продает глобальный нефтехимический бизнес за 5 млрд долл. химкомпании Ineos.

Согласованная сделка является "следующим стратегическим шагом в обновлении BP, который усилит баланс компании", говорится в пресс-релизе BP. Благодаря сделке, британская нефтекомпания сможет достичь цели отделения активов общей стоимостью 15 млрд долл. на год раньше, чем планировалось.

По условиям соглашения, Ineos внесет 400 млн долл. для оплаты сделки и еще 3,6 млрд долл. после ее закрытия. Оставшийся 1 млрд долл. будет выплачен частями - по 100 млн долл. в марте, апреле и мае 2021 года, и еще 700 млн долл. - до конца июня 2021 года.

Стороны планируют закрыть сделку до конца 2020 года.

Нефтехимический бизнес BP имеет два основных направления - выпуск ароматических нефтепродуктов и ацетилов, каждое из которых располагает передовыми технологиями и современными производственными предприятиями, в том числе, в быстро развивающихся странах Азии. В общей сложности нефтехимический бизнес BP имеет доли в 14 производственных предприятиях в Азии, Европе и США, и в 2019 году произвел 9,7 млн тонн продуктов нефтехимии.

Ineos является одной из крупнейших химических компаний мира, в состав которой входит свыше 180 предприятий в 26 странах. Глобальный штат ее сотрудников составляет 22 тыс.

За последние 20 лет Ineos приобрела ряд активов у BP. Самой крупной из этих сделок стала покупка в 2005 году компании Innovene, в состав которой входила основная часть химических активов BP, за 9 млрд долл.

Акции BP прибавляют 2,6% на торгах в Лондоне в понедельник. С начала 2020 года их стоимость упала на 34%.

МинПром

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