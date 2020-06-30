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Бензин и дизтопливо уверенно дорожают на АЗС

30.06.20 11:16 , enkorr
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Сети АЗС WOG и ОККО за выходные (26–29 июня) повысили цены на бензин и дизельное топливо на 30 и 50 коп./л соответственно. Последний раз эти розничные операторы повышали цены на бензин и ДТ более года назад — в апреле 2019 г., сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Бензин А-92 на АЗС ОККО подорожал с 23,49 до 23,99 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,99 грн/л. Цена на ДТ выросла с 23,49 до 23,99 грн/л.

На станциях WOG бензин А-92 и ДТ подорожал с 23,49 до 23,79 грн/л, А-95 — с 24,49 до 24,79 грн/л.

Также за выходные сеть Shell повысила цены на все виды топлива на 50 коп./л.

По данным "А-95", в течение июня цены на бензины в мелкооптовом сегменте выросли более чем на 7% (на 1,20 грн/л), до 16,80 грн/л за А-92 и 17,75 грн/л за А-95, ДТ с начала месяца подорожало на 6% или на 90 коп./л, до 15,70 грн/л.

Напомним, в середине июня цены начали повышать сети АЗС, работающие в эконом-сегменте. Так за 10 дней стоимость бензина на столичных станциях "БРСМ-Нафта", Avantage, Motto выросла на 50 коп./л. Marshal за этот период повысил цены на бензин на 60 коп./л.

Ранее сообщалось, с конца марта по начало мая розничные операторы массово снижали цены вслед за импортными котировками. За почти два месяца цены в среднем упали на 2,65 грн/л.

МинПром

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