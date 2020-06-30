BHP продала первую партию железной руды Baosteel через блокчейн В понедельник австралийская BHP Group завершила свою первую торговую сделку по торговле железной рудой типа блокчейн с китайской Baoshan Iron & Steel Co Ltd. Об этом сообщает агентство Reuters.



BHP и технологическая компания MineHub в отдельных заявлениях отметили, что блокчейн - цифровая бухгалтерская книга, которая является основой многих криптовалют, таких как биткойны, - повысит эффективность и прозрачность. Они не сказали, использовала ли BHP блокчейн раньше для других целей.



BHP сообщает, что пробная транзакция с использованием платформы MineHub обошлась в 14 млн долл. и была осуществлена ​​в июне. Платформа обрабатывает условия контракта, обменивается цифровыми документами и обеспечивает видимость груза в режиме реального времени.



"Индустрия массовых товаров нуждается в цифровой революции, чтобы сократить физические процессы документирования", - сказал директор по продажам и маркетингу BHP Михил Ховерс.



В прошлом месяце крупнейший в мире горнодобывающий комбинат BHP заявил, что он осуществил свою первую продажу железной руды в юанях в Китай Baoshan Iron & Steel, известную как Baosteel, и входит в список крупнейшего в мире производителя стали China Baowu Steel Group.



Канадская компания MineHub Technologies заявила, что это была первая из серии транзакций на платформе, основанной на блокчейне, с участием других партнеров отрасли.



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