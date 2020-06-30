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Индийские сталевары успешно осваивают новые рынки

30.06.20 10:43 , МеталлТорг
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Несмотря на то что экспорт стали в Индию из Китая в эти месяцы значительно увеличился, местные сталелитейные заводы, такие как JSPL, надеялись, что это временное явление, потому что китайские заводы производили стальную продукцию с более низкой производительностью в период с декабря по март из-за пандемии Covid-19, сообщает Yieh.com.

Сейчас индийские сталелитейные заводы поставляют продукцию на новые экспортные рынки, такие как Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Тайвань, Малайзия, Австралия и Ближний Восток, хотя Индия стала чистым экспортером стали в Китай и в апреле, и в мае.

У Индии было соглашение о свободной торговле с Японией и Южной Кореей, которое увеличило общий импорт. Тем не менее правительство все еще контролировало импорт из Китая с некоторыми тарифами и нетарифными мерами.

МинПром

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