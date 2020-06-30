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Индийские сталевары успешно осваивают новые рынки
30.06.20 10:43 , МеталлТорг
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Несмотря на то что экспорт стали в Индию из Китая в эти месяцы значительно увеличился, местные сталелитейные заводы, такие как JSPL, надеялись, что это временное явление, потому что китайские заводы производили стальную продукцию с более низкой производительностью в период с декабря по март из-за пандемии Covid-19, сообщает Yieh.com.
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