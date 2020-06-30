Airbus сокращает производство самолетов на 40% Европейский авиастроительный концерн Airbus SE значительно сокращает объемы производства, что означает увольнение миллионов работников.



О таких планах в интервью немецкому изданию Welt рассказал генеральный директор компании Гийом Фори.



"Мы не можем отстраниться от развития ситуации с авиакомпаниями. Мы исходим из того, что в течение следующих 2 лет, то есть 2020/2021, производство и отгрузки (самолетов) будут на 40% ниже, чем мы планировали ранее", - сказал Г.Фори.



Только в апреле / ​​мае производство упало на 80%, в частности, в апреле было передано заказчикам всего 14 вместо 75 самолетов.



Популярную модель A320 будут выпускать в количестве не более 40 лайнеров в месяц. В конце 2019 года с конвейеров сходило 60 таких машин и количество планировалось увеличить.



Поставлять самолеты продолжат, но более медленными темпами.



Г.Фори не стал называть точное число рабочих мест, которые будут сокращены, оценку можно будет сделать не раньше конца июля. Сейчас только в подразделении коммерческих самолетов работает около 90 тыс. человек, всего в компании - 135 тыс. Руководство обещает сохранить максимальное количество мест.



Впрочем, увольнений нельзя избежать, ведь "речь идет об обеспечении будущего" концерна.



В связи с пандемией Airbus в первом квартале этого года понес потери в 481 млн евро. Не стал прибыльным и предыдущий, 2019-й из-за коррупционного скандала.



МинПром



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