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В Чехии и Польше снижаются цены на сталь

30.06.20 10:14 , Steelland
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Британский аналитический центр MEPS зафиксировал снижение цен на стальную продукцию в Польше и Чехии в июне. Рыночная активность медленно восстанавливается, но недостаточно, чтобы предотвратить дальнейшее снижение стоимости сделок за последний месяц, говорится в сообщении центра.

В Польше отмечается ослабление спроса на листовую продукцию. Местные биржевики, имеющие проблемы с денежным потоком, указывают очень конкурентоспособные цены перепродажи, пытаясь обеспечить объемы заказов. Региональные производители листовой стали испытывают трудности с выполнением своих производственных программ.

В Польше потребители стальных рулонов покупают осторожно из-за неопределенности, связанной с будущим спросом. Продажи производителям автомобилей и бытовой техники растут. Тем не менее, они остаются намного ниже предпандемического уровня. Новые строительные проекты только начинают свою работу.

Несмотря на продолжающиеся сокращения производства, сроки поставки с завода остаются короткими. Запасы у сталелитейщиков и дистрибьюторов остаются повышенными, но постепенно снижаются.

В Чешской Республике ослаблены ограничения на блокировку, связанные с коронавирусом. Настроения постепенно улучшаются, так как все больше компаний вновь открывают свои заводы и увеличивают операционные показатели. Тем не менее, ряд местных покупателей стали стремятся отменить или пересмотреть заказы, размещенные до кризиса, в результате существенного снижения цен на спотовом рынке, наблюдавшегося в последние месяцы.

Стоимость сделок на внутреннем рынке находится под давлением, отчасти из-за мягких рыночных условий в соседних странах, особенно в Германии. Слабость немецкого автопрома привела к значительному сокращению книг заказов европейских производителей стали. Региональные заводы все еще работают с низким уровнем загрузки производственных мощностей, поскольку они пытаются распродать свои высокие уровни запасов, которые росли в разгар пандемии Covid-19.

Меры стимулирования со стороны национальных правительств и Европейского союза могут повысить спрос на сталь во второй половине 2020 года. Однако участники цепочки поставок в Центральной Европе опасаются, что вторая волна коронавирусных инфекций может сорвать любое краткосрочное восстановление рынка.

МинПром

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