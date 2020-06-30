США сохранили пошлины на профильные трубы из 4 стран Американская Комиссия по международной торговле (USITC) постановила, что отмена действующих антидемпинговых и компенсационных пошлин на профильные трубы из Китая, Южной Кореи, Мексики и Турции может впоследствии привести к нанесению ущерба национальным производителям.



Вследствие этого пошлины на трубы прямоугольного (включая квадратное) сечения с толщиной стенки до 4 мм из углеродистой стали, импортируемые из четырех стран, остаются в силе.



Ограничения на импорт данной продукции впервые были введены в США в 2006 г. и с тех пор неоднократно продлевались. Теперь их срок действия снова увеличен.



Действующие ставки антидемпинговых пошлин составляют 0,92-15,79% для корейских компаний, 2,4-11,75% - для мексиканских, 27,04-41,71% - для турецких и 247,9-255,07% - для китайских. Уровень компенсационных пошлин на китайские трубы варьируется от 2,20 до 15,28%, и только для компании Qingdao Xiangxing Steel Pipe достигает 200,58%.



МинПром



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