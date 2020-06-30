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Platts ожидает падения цен на руду в третьем квартале

30.06.20 09:55 , Steelland
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Аналитики S&P Global Platts ожидают, что цены на железную руду снизятся с текущих высоких уровней уже в следующем квартале из-за того, что маржа производителей стали в Китае будет оставаться стабильно низкой, поддерживаемая спросом со стороны инфраструктуры и строительства объектов недвижимости.

Прогноз на третий квартал показал, что 52% респондентов, опрошенных S&P Global Platts ожидают, что цены на железную руду в среднем будут колебаться в диапазоне 90–100 долларов США за тонну с учетом доставки и таможенных платежей (CFR) Китай в третьем квартале, и только 20% считают, что цены на руду останутся выше 100 долларов за тонну.

Четверть респондентов ожидают, что их потребности в железной руде увеличатся в третьем квартале, в то время как 29% ожидают снижения спроса. Это контрастирует с прогнозом по второму кварталу, когда 50% респондентов заявили, что их потребности в железной руде увеличатся, и только 13% ожидали более низких потребностей в железной руде.

Несмотря на рекордное производство стали в мае, 46% респондентов считают, что производство стали в Китае будет увеличиваться и в третьем квартале, и только 16% ожидают, что оно будет ниже. В отдельном анализе, по оценкам Platts, производство стали в Китае вырастет на 2% в этом году.

Мнения относительно запасов стали в третьем квартале - которые были чрезвычайно высокими в последние месяцы - были поляризованы: 38% отметили рост запасов стали и тот же процент - их падение.

МинПром

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