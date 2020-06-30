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США ввели санкции против иранской Mobarakeh Steel

30.06.20 09:12 , Металлоснабжение с сбыт
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Американские власти ввели санкции против крупнейшей иранской государственной металлургической компании Mobarakeh Steel, которая формирует порядка 1% ВВП страны, под тем предлогом, что экспортные доходы, которые она приносит, используются для финансирования враждебной для США политики.

Под санкции также попали еще три иранские компании – ведущий в стране производитель алюминия South Aluminum Company, частная компания Sirjan Jahan Steel Complex, выпускающая восстановленное железо, и поставщик ЖРС Iran Central Iron Ore Company.

Кроме того, в санкционный список внесены три компании из ОАЭ и одна из Германии. По сведениям американских властей, они используются для экспортных поставок иранской металлопродукции в обход уже действующих санкций.

Согласно распоряжению американской администрации, все активы подсанкционных компаний в США конфискуются, а американским фирмам запрещено иметь с ними какие-либо дела. Министерство финансов США угрожает также и любым иностранным компаниям, которые будут поддерживать с ними деловые связи.

Между тем, Mobarakeh Steel подписала контракт с китайской компанией Xian Heavy Equipment & Technology. Китайцы реализуют для иранского заказчика проект стоимостью порядка 200 млн. евро. Ранее предполагалось, что его выполнит германская SMS Group, которая в 2017 г. получила заказ от Mobarakeh Steel, но немцы отказались от проекта из-за американских санкций.

МинПром

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