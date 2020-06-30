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По итогам года спрос на стальную продукцию в ЕС снизится на 10-20%

30.06.20 08:54 , Металлоснабжение с сбыт
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По данным информационного агентства Bloomberg, видимый спрос на стальную продукцию со стороны крупнейших металлопотребляющих секторов европейской экономики упадет в текущем году более чем на 10% по сравнению с прошлым годом из-за последствий пандемии коронавируса и экономического кризиса.

Наименьший спад – порядка 10% - прогнозируется в строительной отрасли. До начала кризиса европейские компании были обеспечены заказами более чем на 12 месяцев вперед, и после снятия карантинных ограничений стройки возобновляются.

Согласно оценкам Bloomberg, легче всего переживет кризис инфраструктурное строительство. В нем спад в 2020 г. оценивается в 7%, а уже в 2021 г. он сменится 7%-м восстановительным ростом.

В то же время, в автомобилестроении в текущем году может быть использовано на 20% стальной продукции меньше, чем в прошлом. Во втором квартале производство автомобилей в ЕС, по предварительным данным, упало на 40-50% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но во втором полугодии аналитики Bloomberg рассчитывают на 5%-й рост.

Спрос со стороны производителей промышленного оборудования в ЕС может уменьшиться в текущем году на 18% по сравнению с 2019 г. Как и в автомобилестроении, спад в этой отрасли начался еще до коронавирусного кризиса.

Тем не менее, нынешняя ситуация выглядит лучше, чем в 2009 г. Тогда к общему сужению потребления прибавилось сокращение складских запасов на 15 млн. т. По оценкам Bloomberg, в 2020 г. данный показатель снизится только на 8 млн. т.

МинПром

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