Рейтинг Зеленского упал ниже отметки в 40% Доля украинцев, одобряющих действия президента Украины Владимира Зеленского, за месяц снизилась на 9%. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).



"Оценивая действия органов власти в мае-июне этого года, 38% ответили, что одобряют действия и заявления президента Зеленского (в мае — 47%); 45% — не одобряют (в мае — 37%)", — указывается в отчете о результатах опроса, обнародованном на сайте КМИС.



Отмечается, что количество не одобряющих действия и заявления президента превысило количество одобряющих впервые за последний год.



Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, сomputer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.



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