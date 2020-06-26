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В Украине будут по-новому считать объемы иностранных инвестиций

26.06.20 17:34 , Бизнес Цензор
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Национальный банк Украины усовершенствовал вычисление статистики прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в соответствии с международными стандартами. Согласно обновленной методологии в первом квартале 2020 года зафиксирован чистый отток по прямым иностранным инвестициям в размере 1,6 млрд долл., обусловленный изъятием реинвестируемых доходов реального сектора (по предварительной методологии чистый приток составил 540 млн долл.), передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк уточнил, что отныне в платежном балансе будут учитываться реинвестированные доходы предприятий. То есть доходы прямых иностранных инвесторов будут включать не только дивиденды, но и их долю в нераспределенной прибыли предприятия.

В НБУ подчеркивают, что такие изменения соответствуют стандартам статистики Международного валютного фонда и практике большинства стран мира и позволят улучшить сопоставимость макропоказателей Украины с другими странами.

"Учет реинвестируемых доходов не скажется на общем сальдо платежного баланса, ведь они зеркально отображаются в двух статьях платежного баланса – "Первичные доходы" текущего счета и "Прямые инвестиции" финансового счета. Учет реинвестируемых доходов корректирует показатели дефицита текущего счета Украины и прямых иностранных инвестиций на одинаковые значения", – уточнили в НБУ.

Обновленный макропрогноз Национального банка, который будет учитывать эти изменения, будет опубликован в Инфляционном отчете 30 июля 2020 года.

В НБУ напомнили, что функции публикации данных по прямых иностранных инвестиций с 2020 года окончательно переданы из Государственной службы статистики Украины в Национальный банк. Первая публикация статистики прямых инвестиций по видам экономической деятельности в разрезе стран и регионов состоится 30 июня 2020 года.

Как сообщалось, по данным Госстата, объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину в виде акционерного капитала на 31 декабря 2019 года составил 35,81 млрд долл., что на 2,9 млрд долл, или на 8,8% превышает показатель на начало года. 

МинПром

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