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Нацбанк купил втрое больше валюты, чем неделю назад

26.06.20 17:51 , Интерфакс Украина
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Национальный банк Украины в период с 22 по 26 июня купил на межбанковском валютном рынке 424,5 млн долл., что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее (110 млн долл.).

Согласно данным НБУ на минувшей неделе Нацбанк только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу, передает Интерфакс-Украина.

В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы 3,72 млрд долл, а продал – 2,79 млрд долл.

Как сообщалось, Национальный банк в период с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долл, что в 2,75 раза больше, чем неделей ранее (40 млн долл).

За неделю с 9 по 12 июня Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долл., тогда как с 1 по 5 июня купил 410,7 млн долл. В период с 25 по 29 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке 72 млн долл., а с 18 по 22 мая – 228 млн долл.

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