Нацбанк купил втрое больше валюты, чем неделю назад Национальный банк Украины в период с 22 по 26 июня купил на межбанковском валютном рынке 424,5 млн долл., что в 3,9 раза больше, чем неделей ранее (110 млн долл.).



Согласно данным НБУ на минувшей неделе Нацбанк только покупал валюту и провел все интервенции по единому курсу, передает Интерфакс-Украина.



В целом с начала года Нацбанк приобрел в резервы 3,72 млрд долл, а продал – 2,79 млрд долл.



Как сообщалось, Национальный банк в период с 15 по 19 июня купил на межбанковском валютном рынке 110 млн долл, что в 2,75 раза больше, чем неделей ранее (40 млн долл).



За неделю с 9 по 12 июня Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 40 млн долл., тогда как с 1 по 5 июня купил 410,7 млн долл. В период с 25 по 29 мая НБУ купил на межбанковском валютном рынке 72 млн долл., а с 18 по 22 мая – 228 млн долл.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



