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Цены на автогаз перестали расти

26.06.20 17:09 , enkorr
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Рост розничных цен сжиженного газа на АЗС, начавшийся еще в начале мая, прекратился, а 25–26 июня отдельные операторы вовсе снизили цены на 10–20 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов "Консалтинговой группы А-95".

За прошедшую неделю — с 19 по 26 июня — средняя цена автогаза на АЗС практически не изменилась и остается на уровне 11,40 грн/л. Причиной стало изменение ситуации на оптовом рынке: еще в середине предыдущей недели (18 июня) оптовые цены СУГ на ГНС перешли к снижению. С 17 по 26 июня средняя оптовая цена автогаза уменьшилась на 1000 грн/т, до 17 400 грн/т.

26 июня одна из крупнейших розничных сетей WOG снизила цены на 10–20 коп./л в зависимости от региона. Отметим, что в течение последних недель цена газа на АЗС WOG была как раз на 10–20 коп./л выше, чем на станциях ОККО, которые традиционно торгуют примерно на одном ценовом уровне.

Помимо АЗС WOG, снижение цен газа зафиксировано также в сети Mango, которая накануне в столичном регионе снизила их на 20 коп./л.

Напомним, в течение семи недель (с начала мая по 19 июня) розничные цены автогаза непрерывно росли. За этот период средняя цена повысилась на 38% (на 3,20 грн/л) — с 8,20 до 11,40 грн/л.

Соотношение цены автогаза к стоимости бензина А-95 за этот период повысилось с 37,6% до 51,9%.

МинПром

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