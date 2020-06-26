В Раду подали проект о разрешении превышать скорость на трассах В Украине предлагают разрешить превышение скорости на международных и национальных автомобильных дорогах. В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3744. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.



Закон предлагает увеличить лимит разрешенного превышения скорости на международных и национальных автодорогах. Ожидается, что это позволит уменьшить затраты времени на прохождение длинных расстояний, будет предотвращать усталость водителей и снизит риски, связанные с длительным непрерывным пребыванием водителей за рулем.



Итак, на международных и национальных дорогах предлагается увеличить лимит следующим образом:



на имеющих по одной полосе для движения в каждом направлении - более чем на 30 километров в час;

на имеющих две полосы для движения в одном направлении - более чем на 40 километров в час;

на имеющих три и более полосы для движения в одном направлении - более чем на 50 километров в час.



При этом штрафом в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан предлагают наказывать превышение скорости более чем на 60 километров в час на международных и национальных автомобильных дорогах, имеющих три и более полосы для движения в одном направлении.



Напомним, Министерство внутренних дел подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше - 3400 грн для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.



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