Зеленский – дальнобойщикам: все будут взвешены, но не все счастливы Президент Украины Владимир Зеленский предупредил водителей грузовиков, что к контролю за соблюдением норм загрузки автомобилей по всей стране привлечены Нацполиция и Служба безопасности, и "все будут взвешены, но не все счастливы".



Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами после подписания соглашения о морской концессии в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, которое транслировал Офис президента в Facebook.



Перед этим председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев сообщил, что в области сегодня совместно с "Укртрансбезопасностью" запускают специальную операцию с рабочим названием "Взвешенные и счастливые" с целью недопущения перегрузок автомобилей на дорогах.



"Я хочу дополнить. Вы знаете, что проводится операция по причине этих грузов, которые разбивают наши дороги, на которые мы выделяем в этом году около 80 млрд грн. Это большие деньги для государства, такого никогда не было. Поэтому у нас операция не только на Херсонщине, операция действительно по всей стране. Там также подключены Национальная полиция и Служба безопасности. Я не знал названия операции, о которой сказал господин Гусев, но хочу немножко ее скорректировать: все водители точно будут взвешены, но, к сожалению, не все будут счастливы", - сказал В.Зеленский.



Как сообщалось, В.Зеленский в ходе рабочей поездки в Херсонскую область принял участие в подписании соглашения о передаче в концессию имущества государственного предприятия "Херсонский морской торговый порт" и имущества государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".



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