Мир, возможно, уже прошел худший период кризиса – Лагард Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард считает, что мир, возможно, уже прошел худший период кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако, по ее мнению, восстановление ранее существовавшего положения маловероятно.



"Мы, наверное, уже прошли нижнюю точку (кризиса - ред), и я говорю это с некоторым волнением, поскольку, конечно, может быть вторая волна (коронавируса - ред)", - сказала К.Лагард во время онлайн-саммита Northern Light Summit, слова которой приводит телеканал CNBC.



По оценкам ЕЦБ, ВВП стран еврозоны снизился на 16% в первые два квартала 2020 года. Однако Европейский центробанк ожидает ускорения роста в ближайшие месяцы на фоне открытия экономик региона. После прогнозируемого сокращения ВВП на 8,7% за 2020 год в целом ЕЦБ предсказывает восстановление на 5,2% в 2021 году и на 3,3% в 2022 году.



К.Лагард предупредила, что восстановление "будет неполным и может быть трансформационным", повторив, что мир не будет прежним после пандемии.



По ее словам, некоторые модели бизнеса будут бороться за выживание и изо всех сил пытаться приспособиться к "новому миру", одновременно с этим будут появляться другие компании с учетом изменившейся обстановки. "Вполне вероятно, что торговля будет значительно сокращена", - сказала К.Лагард. "Нам нужно быть чрезвычайно внимательными к тем, кто наиболее уязвим", - добавила она.



Ранее в этом месяце ЕЦБ объявил об увеличении объема экстренной программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро - до 1,350 трлн евро. Центробанк сообщил, что продолжит выкуп активов в рамках этой программы, "по крайней мере, до конца июня 2021 года или до тех пор, пока не придет к выводу, что кризис, вызванный пандемией коронавируса, остался позади".



Выступая в пятницу, К.Лагард отметила, что "центробанки массово отреагировали на вызов". "У меня нет сомнений в том, что нам нужно использовать все имеющиеся инструменты", - сказала она.



Европейские лидеры в настоящее время обсуждают предложенный Еврокомиссией (ЕК) беспрецедентный план поддержки экономики региона, который предусматривает выделение в общей сложности 750 млрд евро в виде субсидий и кредитов странам Евросоюза на восстановление после кризиса, вызванного COVID-19. Изначально предполагалось, что 500 млрд евро из общей суммы составят субсидии, а 250 млрд евро - кредиты государствам ЕС.



Однако среди стран-членов блока имеются серьезные разногласия в отношении этого плана. Они вернутся к этой теме в ходе первого после режима изоляции саммита с физическим присутствием европейских лидеров, который пройдет в Брюсселе 17-18 июля.



По мнению К.Лагард, на саммите вряд ли будет достигнуто окончательное соглашение и потребуются дальнейшие переговоры, прежде чем план восстановления экономики будет принят.



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