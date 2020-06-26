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Китайский рынок стали растет на фоне мирового кризиса

26.06.20 15:49 , МеталлТорг ру
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Как сообщает британское аналитическое агентство MEPS International Ltd., пандемия коронавируса привела к хаосу на рынках стали и в экономике по всему миру в течение первых шести месяцев 2020 года. Экономика Китая первой пострадала от последствий карантина, связанного с Covid-19. Промышленное производство в стране резко упало в феврале этого года. Тем не менее быстрое восстановление было зарегистрировано уже с апреля.

Закрытие производственных предприятий в Китае привело к тому, что проблемы с цепочками поставок стали ощущаться на всех континентах во многих секторах потребления стали. Особенно в автомобильной промышленности, которая уже боролась с новыми протоколами испытаний и переходом на более экологичные, более энергоэффективные транспортные средства.

Объем производства у мировых автопроизводителей остается существенно ниже предпандемического уровня, несмотря на ослабление правительственных ограничений во многих странах. Спрос в этом сегменте жизненно важен для многих производителей стали.

Оживление на рынке стали в Китае продолжает набирать обороты, несмотря на начало сезона дождей. Темпы восстановления могут дать китайским компаниям преимущество, когда глобальные потребители вернутся на рынок после нескольких месяцев пребывания дома. Однако растущий внутренний спрос в Китае, вероятно, поглотит большую часть увеличенного объема производства.

Рост производства стали в Китае в последнее время способствовал и повышению стоимости железной руды, до более чем 100 долл. за тонну. Это оказывает негативное давление на рентабельность производства за пределами Китая, где спрос остается сниженным, а цены на сталь падают. Тем не менее рост затрат на сырье может дать производителям стимул протолкнуть столь необходимое повышение цен на сталь в ближайшие месяцы.

Восстановление на китайском рынке может показать выход из спада, вызванного коронавирусом, в мировом сталелитейном секторе. И хотя оживление в других странах, по-видимому, происходит намного медленнее, есть положительные признаки, которые следует учитывать в результате подъема в Китае.

МинПром

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