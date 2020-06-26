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Минфин раскрыл детали нового налогообложения прибыли предприятий

26.06.20 15:15 , Укринформ
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Министерство финансов представило концепцию введения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий. Об этом сообщает пресс-служба Минфина по итогам совещания с представителями бизнес-ассоциаций.

"Во время встречи была представлена Концепция введения особых условий налогообложения налогом на прибыль предприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня в парламенте рассматриваются законопроекты о введении налога на выведенный капитал. В министерстве уверены, что это важная инициатива, которая имеет преимущества как для бизнеса, так и государства, но и несет риски.

Ключевым риском являются значительные потери бюджета в первые годы введения налога на выведенный капитал. По предварительным оценкам введение этой модели с 2021 года может привести к прямым потерям бюджета в краткосрочной перспективе по меньшей мере в сумме около 53 млрд грн.

"Принимать модель налога на выведенный капитал в чистом виде в условиях, в которых государство существует сегодня, невозможно. Поэтому мы предлагаем ввести специальный налог на прибыль предприятий для плательщиков в пределах отдельных регионов, в которых есть незначительные поступления этого налога", - сказала заместитель министра финансов Светлана Воробей.

По экспертной оценке, сумма потерь налога на прибыль предприятий в случае введения специальных условий налогообложения может составить около 1 млрд грн в первый год, но с другой стороны, это даст дополнительные стимулы для развития бизнеса и не так сильно повлияет на бюджет.

Как сообщалось, законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения налогом на прибыль предприятий" уже опубликован на сайте Минфина.

МинПром

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