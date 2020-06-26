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В Европе ищут замену слишком подорожавшей российской нефти

26.06.20 14:59 , Рейтер
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Котировки основного российского экспортного сорта нефти Urals за последние недели заметно укрепились к североморскому эталону Brent, что сделало Urals слишком дорогим для многих европейских НПЗ, вынуждая их сокращать закупки или искать замену российской смеси, говорят трейдеры и показывают расчеты Рейтер.

Европейские переработчики - основные многолетние покупатели Urals - не впервые сталкиваются с дороговизной российского сорта, но в этот раз им не хватило стойкости переждать этот период, и часть потребителей стали перенастраивать оборудование на более легкие сорта.

Urals подорожал более чем на 6 долл. за баррель с апреля и устойчиво торгуется с премией к североморскому эталону из-за дефицита, вызванного снижением добычи и экспорта из РФ в рамках пакта ОПЕК+.

"Переработчики не покупают Urals по текущим ценам, тогда как легкие сорта чувствуют себя лучше, что и объясняет ситуацию. У (американской нефти) WTI дела обстоят хорошо, её много приходит в Европу", - сказал трейдер на рынке нефти.

"Нефть (из Норвегии) Johan Sverdrup c поставкой в июле полностью распродана, а она - хорошая замена Urals", - добавил он.

Другой собеседник Рейтер, работающий на глобальную торговую команию, сообщил, что НПЗ в Европе уже замещают Urals другими сортами, увеличивая переработку более легкого сырья из Западной Африки и США.

Он отметил, что у этих марок более длинные сроки поставки, что требует существенных изменений в системе логистики, тогда как одно из преимуществ Urals - возможность купить сырье, которое поступит на завод в течение нескольких недель.

В последние месяцы переработка Urals на "сложных" НПЗ юга Европы приносит переработчикам убытки, размер которых составляет в среднем свыше 3 долл. за баррель в течение последних двух недель.

Российская нефть Urals в Средиземноморье оценивается с премией даже к легкой каспийской смеси Azeri BTC, чего никогда не случалось до апреля 2020 года.

Дефицит сорта в июле обострится еще больше: проект позиционного графика на следующий месяц показал, что экспортные поставки Urals на Балтике рухнут на 45% в посуточном выражении к июню до минимального с 2003 года уровня.

МинПром

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