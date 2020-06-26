Херсонский морской порт отдали в концессию Министерство инфраструктуры Украины и госпредприятие "Администрация морских портов Украины" подписали договор о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта с ООО "Проектная компания Рисоил-Херсон" и ООО "Рисоил-Херсон".

Как сообщает пресс-служба Мининфраструктуры, документ был подписан в присутствии президента Владимира Зеленского.



Согласно договору концессионеру ООО "Рисоил-Херсон" предоставляется исключительное право создавать, строить и управлять Херсонским морским торговым портом с целью его модернизации и дальнейшего развития. Период действия концессии продлится 30 лет.



В свою очередь концессионер инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Кроме этого, более 18 млн грн будет вложено в местную инфраструктуру.



Кроме того, концессионер обязуется ежегодно платить концессионный платеж в размере не менее 12 млн грн с учетом индексации и 7% от чистого дохода концессионера, обеспечить объемы перевалки грузов порта в 2030 году на уровне не менее 1,36 млн тонн, способствовать увеличению до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.



Концессионер также должен перевести всех работников Херсонского морского порта и часть работников Администрации морских портов Украины, не допуская их увольнении по своей инициативе или инициативе уполномоченного ими органа в течение 10 лет.



"Сегодня мы передаем в концессию первый масштабный объект в Украине – Херсонский морской торговый порт", – прокомментировал министр инфраструктуры Владислав Криклий.



"Мы планировали подписать концессионные договоры портов "Ольвия" и Херсон в один день, но карантин внес свои коррективы. Однако, несмотря на различные обстоятельства, пройдя этот непростой путь, сегодня мы доводим работу до конца. Вместе с тем, концессия порта "Ольвия" будет подписано в ближайшее время. А следующим концессионным проектом, который сейчас активно готовится, станет Черноморский морской торговый порт", – добавил глава министерства.



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