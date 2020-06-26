В инфраструктуру ПХГ за 10 лет направят инвестиций на 13,5 млрд грн Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год. Соответствующее постановление №1151 от 24.06.2020 г., опубликовано на сайте НКРЭКУ.



Согласно документу общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ на 2020-2029 гг. составляет 13,5 млрд грн (без НДС).



В этом году на реконструкцию объектов подземных газохранилищ запланировано направить 576,9 млн грн (без НДС).



Согласно инвестиционной программе на 2020 год, кроме текущих ремонтов и программ, Оператор ПХГ реализует три масштабных инвестиционных проекта. В частности, на Дашавском ПХГ переоборудуют установку осушки газа с автоматизацией технологического процесса. Это позволит обеспечить качественные параметры газа, который подается в магистральные газопроводы, а также улучшить эффективность работы технологического оборудования и газохранилищ в целом.



Второй запланированный объект на текущий год - первая очередь реконструкции газосборного пункта Богородчанского газохранилища. Замена устаревшего оборудования поможет достичь максимальных проектных показателей работы хранилища, автоматизировать регулирование закачки и отбора газа и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.



В текущем году также планируется начать реконструкцию компрессорного цеха №4 дожимной компрессорной станции Бильче-Волица, а именно - заменить газотурбинные агрегаты, цеховые системы и коммуникации.



"Мы благодарны регулятору и участникам рынка за конструктивный диалог во время разработки и утверждения плана развития газохранилищ. Поддержание инфраструктуры ПХГ на должном уровне крайне важно для обеспечения энергетической независимости нашего государства и укрепления позиций Украины на европейском газовом рынке. В следующем году Укртрансгаз планирует представить на рассмотрение НКРЭКУ более амбициозный план развития газохранилищ. В частности, он будет включать вывод из эксплуатации неэффективных хранилищ", - отметил генеральный директор "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко.



На начало июня запас природного газа в украинских ПХГ составляет 18,0 млрд куб. м. Это на 57% превышает прошлогодние показатели.



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