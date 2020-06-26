Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В инфраструктуру ПХГ за 10 лет направят инвестиций на 13,5 млрд грн

26.06.20 14:15 , Укринформ
печать
размер текста:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год. Соответствующее постановление №1151 от 24.06.2020 г., опубликовано на сайте НКРЭКУ.

Согласно документу общий объем инвестиций в инфраструктуру ПХГ на 2020-2029 гг. составляет 13,5 млрд грн (без НДС).

В этом году на реконструкцию объектов подземных газохранилищ запланировано направить 576,9 млн грн (без НДС).

Согласно инвестиционной программе на 2020 год, кроме текущих ремонтов и программ, Оператор ПХГ реализует три масштабных инвестиционных проекта. В частности, на Дашавском ПХГ переоборудуют установку осушки газа с автоматизацией технологического процесса. Это позволит обеспечить качественные параметры газа, который подается в магистральные газопроводы, а также улучшить эффективность работы технологического оборудования и газохранилищ в целом.

Второй запланированный объект на текущий год - первая очередь реконструкции газосборного пункта Богородчанского газохранилища. Замена устаревшего оборудования поможет достичь максимальных проектных показателей работы хранилища, автоматизировать регулирование закачки и отбора газа и уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

В текущем году также планируется начать реконструкцию компрессорного цеха №4 дожимной компрессорной станции Бильче-Волица, а именно - заменить газотурбинные агрегаты, цеховые системы и коммуникации.

"Мы благодарны регулятору и участникам рынка за конструктивный диалог во время разработки и утверждения плана развития газохранилищ. Поддержание инфраструктуры ПХГ на должном уровне крайне важно для обеспечения энергетической независимости нашего государства и укрепления позиций Украины на европейском газовом рынке. В следующем году Укртрансгаз планирует представить на рассмотрение НКРЭКУ более амбициозный план развития газохранилищ. В частности, он будет включать вывод из эксплуатации неэффективных хранилищ", - отметил генеральный директор "Укртрансгаза" Сергей Алексеенко.

На начало июня запас природного газа в украинских ПХГ составляет 18,0 млрд куб. м. Это на 57% превышает прошлогодние показатели.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:59
После встречи с Зеленским шахтерам отдали 8,75 млн грн долга по зарплате
13:48
От властей Панамы требуют возобновить работу рудника Cobre Panamá
13:32
Еврокомиссия призывает Украину продолжить реформы на рынке газа
13:17
Укрзализныця не хочет отдавать в бюджет 750 млн грн
12:59
Baowu намерена и далее разрабатывать гвинейский рудник Simandou
12:46
Срок действия зеленых тарифов надо продлить, но уменьшить их размер – ЕБА
12:41
В Украине нужно прекратить спекуляции о возможной отставке Шмыгаля
12:30
ArcelorMittal хочет стать экологически чистой компанией
12:12
Китай наращивает производство цветных металлов
11:57
США внесли в санкционный список 4 меткомпании Ирана
11:44
Американская U.S. Steel планирует инвестировать в словацкий завод до 10 млрд евро
11:31
Укрзализныця хочет ежемесячно принимать 5 контейнерных поездов из Китая
11:11
Нефть дорожает второй день подряд
10:58
Германия готова на ответные меры против США из-за Северного потока-2
10:46
Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.
10:39
Июнь и июль Украина проживет в карантине
10:31
Украинские металлурги потеснили импотеров на внутреннем рынке
10:25
Украинские металлурги снизили экспортные отгрузки
10:03
Укрзализныця начала внедрять европейские подходы к закупкам - эксперт
09:59
Украина поставила антирекорд по количеству новых заражений Covid-19
25.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!