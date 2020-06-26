После встречи с Зеленским шахтерам отдали 8,75 млн грн долга по зарплате

"Центрэнерго" выплатило долг в 8,75 млн грн коллективу шахты "Надежда", который три дня митинговали в правительственном квартале, и к которым выходил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.
"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой" Надежда "по подписанным актам вчера выплачен в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - отмечает председатель ФГИУ.
Д.Сенниченко также сообщил, что общая сумма поставок угля на "Центрэнерго" с этой шахты - 65 млн, и до этого было уже уплачено 56,5 млн грн.
Также он отметил, что выплата долга не решит проблем шахты "Надежда", налоговый долг которой составляет 145 млн грн.
"Сообщалось о случаях коррупции на шахте. Нацполиция сейчас расследует эти дела. 6 июня Министерство энергетики назначило нового директора шахты "Надежда". Надеюсь, он сможет навести порядок на предприятии", - резюмировал Д.Сенниченко.
Также по его информации, на следующей неделе другие профсоюзы тоже привезут шахтеров в Киев.