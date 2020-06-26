Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

После встречи с Зеленским шахтерам отдали 8,75 млн грн долга по зарплате

26.06.20 13:59 , Экономическая правда
печать
размер текста:

"Центрэнерго" выплатило долг в 8,75 млн грн коллективу шахты "Надежда", который три дня митинговали в правительственном квартале, и к которым выходил президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"Сообщаю, что текущий долг государственной компании "Центрэнерго" перед шахтой" Надежда "по подписанным актам вчера выплачен в полном объеме. Таким же образом, в соответствии с планом и графиком выплат, будут закрыты долги перед другими государственными шахтами", - отмечает председатель ФГИУ.

Д.Сенниченко также сообщил, что общая сумма поставок угля на "Центрэнерго" с этой шахты - 65 млн, и до этого было уже уплачено 56,5 млн грн.

Также он отметил, что выплата долга не решит проблем шахты "Надежда", налоговый долг которой составляет 145 млн грн.

"Сообщалось о случаях коррупции на шахте. Нацполиция сейчас расследует эти дела. 6 июня Министерство энергетики назначило нового директора шахты "Надежда". Надеюсь, он сможет навести порядок на предприятии", - резюмировал Д.Сенниченко.

Также по его информации, на следующей неделе другие профсоюзы тоже привезут шахтеров в Киев.

МинПром


... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
В инфраструктуру ПХГ за 10 лет направят инвестиций на 13,5 млрд грн
13:48
От властей Панамы требуют возобновить работу рудника Cobre Panamá
13:32
Еврокомиссия призывает Украину продолжить реформы на рынке газа
13:17
Укрзализныця не хочет отдавать в бюджет 750 млн грн
12:59
Baowu намерена и далее разрабатывать гвинейский рудник Simandou
12:46
Срок действия зеленых тарифов надо продлить, но уменьшить их размер – ЕБА
12:41
В Украине нужно прекратить спекуляции о возможной отставке Шмыгаля
12:30
ArcelorMittal хочет стать экологически чистой компанией
12:12
Китай наращивает производство цветных металлов
11:57
США внесли в санкционный список 4 меткомпании Ирана
11:44
Американская U.S. Steel планирует инвестировать в словацкий завод до 10 млрд евро
11:31
Укрзализныця хочет ежемесячно принимать 5 контейнерных поездов из Китая
11:11
Нефть дорожает второй день подряд
10:58
Германия готова на ответные меры против США из-за Северного потока-2
10:46
Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.
10:39
Июнь и июль Украина проживет в карантине
10:31
Украинские металлурги потеснили импотеров на внутреннем рынке
10:25
Украинские металлурги снизили экспортные отгрузки
10:03
Укрзализныця начала внедрять европейские подходы к закупкам - эксперт
09:59
Украина поставила антирекорд по количеству новых заражений Covid-19
25.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!