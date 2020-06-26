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От властей Панамы требуют возобновить работу рудника Cobre Panamá

26.06.20 13:48 , МеталлТорг ру
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Панамская Горнопромышленная палата (Camipa) призвала власти Панамы разрешить First Quantum Minerals возобновить работу медного рудника Cobre Panamá, одного из самых крупных проектов по добыче меди, запущенных в последние 2 года. Об этом сообщает mining.com.
 
В апреле канадский горнодобытчик был вынужден приостановить работу рудника из-за быстрого распространения эпидемии covid-19. Простой рудника обходится First Quantum в 4-6 млрд долл. в неделю, включая накладные и постоянные расходы.

На третьей неделе июня местное подразделение First Quantum – Minera Panamá –объявило о том, что на руднике нет коронавируса. "Все 196 работников, у которых ранее был диагностирован covid-19, в настоящее время считаются выздоровевшими, – заявил представитель компании Мануэль Айспуруа Рохас. – First Quantum выполнила все протоколы, предписанные Министерством здравоохранения, так что мы просим вновь запустить рудник".

Панама смягчила ограничения, связанные с коронавирусом, 1 июня, переведя страну с режима тотального локдауна на комендантский час. Были разрешены деятельность горнодобывающих компаний неметаллурического профиля и некоммерческое строительство. Camipa призвала власти ускорить процесс восстановления экономики и постепенно запустить Cobre Panamá.

"Это необъяснимо и даже является дискриминацией – откладывать запуск медного рудника до последней минуты", – подчеркнул г-н Рохас.

МинПром

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