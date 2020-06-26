От властей Панамы требуют возобновить работу рудника Cobre Panamá Панамская Горнопромышленная палата (Camipa) призвала власти Панамы разрешить First Quantum Minerals возобновить работу медного рудника Cobre Panamá, одного из самых крупных проектов по добыче меди, запущенных в последние 2 года. Об этом сообщает mining.com.



В апреле канадский горнодобытчик был вынужден приостановить работу рудника из-за быстрого распространения эпидемии covid-19. Простой рудника обходится First Quantum в 4-6 млрд долл. в неделю, включая накладные и постоянные расходы.



На третьей неделе июня местное подразделение First Quantum – Minera Panamá –объявило о том, что на руднике нет коронавируса. "Все 196 работников, у которых ранее был диагностирован covid-19, в настоящее время считаются выздоровевшими, – заявил представитель компании Мануэль Айспуруа Рохас. – First Quantum выполнила все протоколы, предписанные Министерством здравоохранения, так что мы просим вновь запустить рудник".



Панама смягчила ограничения, связанные с коронавирусом, 1 июня, переведя страну с режима тотального локдауна на комендантский час. Были разрешены деятельность горнодобывающих компаний неметаллурического профиля и некоммерческое строительство. Camipa призвала власти ускорить процесс восстановления экономики и постепенно запустить Cobre Panamá.



"Это необъяснимо и даже является дискриминацией – откладывать запуск медного рудника до последней минуты", – подчеркнул г-н Рохас.



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