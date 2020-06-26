Еврокомиссия призывает Украину продолжить реформы на рынке газа Европейская комиссия отмечает необходимость продолжения дальнейших реформ на украинском рынке природного газа, в частности, либерализации рынка для бытовых потребителей. Об этом заявил руководитель группы поддержки Украины по вопросам энергетики и окружающей среды Еврокомиссии Торстен Воллерт, передает Интерфакс-Украина.



По словам еврочиновника, Украина за последние годы достигла ряда позитивных результатов на пути улучшения функционирования рынка. В частности, речь идет об усилении конкуренции в оптовом сегменте, а также создании и успешном функционировании независимого оператора газотранспортной системы.



"Но необходимы дальнейшие шаги. До настоящего времени домохозяйства не имели возможности свободно выбирать и легко менять поставщика без комиссии и ограничений доступа к данным и инфраструктуре. Поэтому мы приветствуем планы и решения правительства по поэтапному отказу от специальных обязательств и содействию в выборе и смене поставщика домохозяйствами", – указано в комментарии Т.Воллерта.



При этом в комиссии отметили необходимость обеспечения, особенно в условиях коронокризиса, прозрачной и целенаправленной поддержки уязвимых потребителей.



"Мы убеждены, что рост прозрачности розничного рынка газа и усиление правил защиты потребителей останутся первостепенным приоритетом для украинского правительства. Это позволит всем украинским потребителям газа иметь свободу выбора поставщика и пользоваться преимуществами конкуренции", – подчеркивается в ответе.



Комиссия выражает полную поддержку дальнейшего реформирования рынка газа, а также настоятельно рекомендует прилагать дополнительные усилия для продолжения согласования правил украинского газового рынка с европейскими правилами, указано в комментарии.



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