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Укрзализныця не хочет отдавать в бюджет 750 млн грн

26.06.20 13:17 , Бизнес Цензор
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Министерство инфраструктуры Украины предложило перенести конечный срок уплаты дивидендов АО "Укрзализныця" с июня на конец 2020 года. Об этом со ссылкой на Наші гроші сообщает БизнесЦензор.

Соответствующие изменения в Закон "Об управлении объектами государственной собственности", подготовленные министерством, были утверждены на заседании правительства 25 июня.

В пояснительной записке Мининфраструктуры указало, что распространение COVID-19 с последующим введением карантина "привело к негативному влиянию на чистую прибыль АО "Укрзализныця" объемом до 1 млрд грн".

При этом, после остановки пассажирского движения железная дорога вернула билетов на 300 млн грн. В целом, за время карантина объем грузовых перевозок сократился на 12%, пассажирских - на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А девальвация курса гривни за пять месяцев привела к 4 млрд грн убытков.

Для выхода из кризиса "Укрзализныця" ввела ряд мер, в частности, режим простоя для персонала и отказалась от повышения зарплат, ограничила закупку материально-технических ресурсов, сократила капинвестиции, ограничила расходы топлива и другое.

Проектом финансового плана на 2020 год было предусмотрено платежи в бюджеты всех уровне в объеме 24,4 млрд грн. Из них в госбюджет - 9,5 млрд грн. при ожидаемых убытках в 7,7 млрд грн.

Финансовый план "Укрзализныци" на текущий год не был утвержден.

При такой ситуации Мининфраструктуры предложило перенести сроки выплаты дивидендов путем внесения изменений в законодательство. В министерстве уверяют, что это временные меры. На неуплаченные дивиденды также предложено не начислять пеню

Минфин и Минюст указали, что Хозяйственный кодекс запрещает органам госвласти обеспечивать привилегированное положение любому предприятию и нарушать правила конкуренции.

Минфин указал, что изменения в закон приведут к переносу уплаты на государственную долю 749,5 млн грн, что приведет к несоответствию росписи госбюджета установленным бюджетным назначениям. Эти условия не были поддержаны.

В госбюджете 2020 предусмотрены поступления от дивидендов предприятий с государственной долей в размере 61,4 млрд грн.

МинПром

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