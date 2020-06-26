Baowu намерена и далее разрабатывать гвинейский рудник Simandou Китайская сталелитейная компания Baowu, возглавляющая группу сталелитейных компаний, стремящихся разработать массивный железный рудник Simandou в Гвинее, который переходит к алюминиевой корпорации Китая (Chalco), стремится обеспечить поставки сырья. Об этом сообщает агентство Reuters.



По сообщению газеты Caixin Global, государственный гигант хочет развивать железорудный рудник после приобретения акций проекта, проводимого Chalco в сотрудничестве с другими производителями стали.



По данным правительственного аналитического центра, Китай является крупнейшим потребителем железной руды в мире, и его спрос в 2020 году составит 1,225 млрд тонн.



По оценкам Baowu, для запуска и эксплуатации Simandou может потребоваться более 15 млрд долл. Это будет определено после учета необходимости создания необходимой инфраструктуры, такой как железная дорога и глубоководный порт.



Эксперты отрасли широко считают Simandou крупнейшим в мире месторождением железной руды с высоким содержанием золота, но пока добыча на полную мощность так и не начата.



Ранее компания Rio Tinto владела правами на разработку всех четырех блоков Simandou, а затем в 2008 году была лишена прав на блоки 1 и 2. Эти права были переданы совместному предприятию между BSG Resources и израильским миллиардером Бени Штайнметцем и Vale.



В марте Гвинея выбрала поддерживаемый Китаем консорциум SMB-Winning для разработки блоков 1 и 2, запасы которых оцениваются в более чем 2 млрд тонн железной руды высокого качества.



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