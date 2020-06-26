Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Baowu намерена и далее разрабатывать гвинейский рудник Simandou

26.06.20 12:59 , МеталлТорг ру
печать
размер текста:

Китайская сталелитейная компания Baowu, возглавляющая группу сталелитейных компаний, стремящихся разработать массивный железный рудник Simandou в Гвинее, который переходит к алюминиевой корпорации Китая (Chalco), стремится обеспечить поставки сырья. Об этом сообщает агентство Reuters.
 
По сообщению газеты Caixin Global, государственный гигант хочет развивать железорудный рудник после приобретения акций проекта, проводимого Chalco в сотрудничестве с другими производителями стали.

По данным правительственного аналитического центра, Китай является крупнейшим потребителем железной руды в мире, и его спрос в 2020 году составит 1,225 млрд тонн. 

По оценкам Baowu, для запуска и эксплуатации Simandou может потребоваться более 15 млрд долл. Это будет определено после учета необходимости создания необходимой инфраструктуры, такой как железная дорога и глубоководный порт.

Эксперты отрасли широко считают Simandou крупнейшим в мире месторождением железной руды с высоким содержанием золота, но пока добыча на полную мощность так и не начата.

Ранее компания Rio Tinto владела правами на разработку всех четырех блоков Simandou, а затем в 2008 году была лишена прав на блоки 1 и 2. Эти права были переданы совместному предприятию между BSG Resources и израильским миллиардером Бени Штайнметцем и Vale.

В марте Гвинея выбрала поддерживаемый Китаем консорциум SMB-Winning для разработки блоков 1 и 2, запасы которых оцениваются в более чем 2 млрд тонн железной руды высокого качества.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
14:15
В инфраструктуру ПХГ за 10 лет направят инвестиций на 13,5 млрд грн
13:59
После встречи с Зеленским шахтерам отдали 8,75 млн грн долга по зарплате
13:48
От властей Панамы требуют возобновить работу рудника Cobre Panamá
13:32
Еврокомиссия призывает Украину продолжить реформы на рынке газа
13:17
Укрзализныця не хочет отдавать в бюджет 750 млн грн
12:46
Срок действия зеленых тарифов надо продлить, но уменьшить их размер – ЕБА
12:41
В Украине нужно прекратить спекуляции о возможной отставке Шмыгаля
12:30
ArcelorMittal хочет стать экологически чистой компанией
12:12
Китай наращивает производство цветных металлов
11:57
США внесли в санкционный список 4 меткомпании Ирана
11:44
Американская U.S. Steel планирует инвестировать в словацкий завод до 10 млрд евро
11:31
Укрзализныця хочет ежемесячно принимать 5 контейнерных поездов из Китая
11:11
Нефть дорожает второй день подряд
10:58
Германия готова на ответные меры против США из-за Северного потока-2
10:46
Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.
10:39
Июнь и июль Украина проживет в карантине
10:31
Украинские металлурги потеснили импотеров на внутреннем рынке
10:25
Украинские металлурги снизили экспортные отгрузки
10:03
Укрзализныця начала внедрять европейские подходы к закупкам - эксперт
09:59
Украина поставила антирекорд по количеству новых заражений Covid-19
25.06.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!