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В Украине нужно прекратить спекуляции о возможной отставке Шмыгаля

26.06.20 12:41
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Необходимо прекратить политические спекуляции вокруг возможной отставки правительства Дениса Шмыгаля. Об этом заявила народный депутат Украины Виктория Гриб.

"Правительство должно продолжить работу. В правящей коалиции сегодня нет кандидатуры на пост премьер-министра, который/-ая смог/-ла бы уверенно взять в свои руки бразды правления и вывести страну из экономического кризиса. Также мне непонятно, почему парламент не утвердил программу Правительства. Она была более конструктивной и реалистичной, чем программа предыдущего Кабмина", - заявила она.

Следующей важной задачей, по мнению политика, является мобилизация украинского парламента. В.Гриб отметила, что Верховная Рада, правительство и президент должны стать едины в вопросах, касающихся выхода страны кризиса.

"Политические разногласия нужно отложить до лучших времен. Чтобы парламент стал более эффективным, первым делом следует восстановить дееспособность монобольшинства. Там есть группа депутатов, ориентирующихся на известного олигарха. Их "партизанская война" в нынешних условиях больше похожа на диверсию. Надеюсь, что эти депутаты наконец вспомнят, что давали присягу украинскому народу, а не олигарху", - сказала она.

В.Гриб отметила, что каким бы ни был мировой экономический шторм, Украина должна изо всех сил стараться "держаться на плаву". "Мы просто не имеем права после всего, что пережила Украина после обретения независимости, "уходить под воду". История показала, что мы имеем высокую резистентность к различного рода кризисам. Возможно, из-за большой теневой экономики. Украина всегда выживала в самых неблагоприятных условиях. Выживет и сейчас, чтобы потом расти", - резюмировала народный депутат.

МинПром

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