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Срок действия зеленых тарифов надо продлить, но уменьшить их размер – ЕБА

26.06.20 12:46 , Интерфакс Украина
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Европейская бизнес-ассоциация настаивает на продлении на 2 года срока действия "зеленых тарифов" для получивших их объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), а также на закреплении сроков погашения текущей задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электроэнергии из ВИЭ.

Согласно сообщению ЕБА, имеющемуся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", такие позиции необходимо предусмотреть в зарегистрированном в Верховной Раде правительственном законопроекте №3658 об изменении условий поддержки производителей электроэнергии из ВИЭ.

При этом Ассоциация призывает комитет Рады по вопросам энергетики и ЖКХ поддержать указанный законопроект, который, по ее мнению, позволит осуществить своевременные расчеты за "зеленую" энергетику со стороны государства и увеличить ее долю.

Как сообщалось, в Раде зарегистрированы законопроекты №3658 (правительственный) и №3658-1 (авторства депутата Андрея Геруса, фракция "Слуга народа"), предусматривающие сокращение "зеленых" тарифов без продления сроков их действия, введения ответственности за небалансы, урегулирование вопроса проведения "зеленых" аукционов.

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