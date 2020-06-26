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ArcelorMittal хочет стать экологически чистой компанией

26.06.20 12:30 МеталлТорг ру
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25 июня компания ArcelorMittal обрисовала планы и затраты на процессы производства стали, которые производят меньше углерода, но также призвала к инвестиционной поддержке со стороны государств Европейского Союза, а также к пограничным налогам на выбросы углерода, сообщает агентство Reuters.

Европейские сталелитейные компании, такие как ArcelorMittal, вынуждены сокращать выбросы углерода, сохраняя прибыльность на рынке, где существует жесткая конкуренция, в основном со стороны Китая.

"Поддержка, которую ЕС и государства-члены Союза могут оказать, чтобы планы о производстве конкурентоспособной, углеродо-нейтральной стали в крупных масштабах стали реальностью, имеет решающее значение", - заявил финансовый директор Адитья Миттал.

Планы компании по экологически чистому производству стали были изложены в отчете о климатических действиях в четверг, в котором наметились два процесса для достижения целей CO2, достигнутых в прошлом году. Цели заключались в том, чтобы к 2030 году сократить выбросы CO2 на 30% и к 2050 году стать углеродно-нейтральной компанией.

А.Миттал сказал, что эти два процесса включают "умный углерод" и прямое восстановление железной руды (DRI), оба из которых проверяются.
ArcelorMittal оценил стоимость развертывания "интеллектуального углерода" в 15-25 млрд евро (16,86-28,09 млрд долл.) и 30-40 млрд евро для DRI к 2050 году, не считая потребностей в финансировании инфраструктуры.

А.Миттал также призвал к введению в ЕС углеродного пограничного налога для предотвращения импорта углеродистой стали.

Для интеллектуального углеродного процесса ArcelorMittal будет использовать углерод, переработанный из биоэнергии, экологически чистого электричества, а также улавливания и хранения углерода в сталеплавильном производстве.

По словам А.Миттала, этот метод может также использовать больше лома и принесет пользу производителям цемента и пластмасс.

Использование процесса DRI для сокращения выбросов включает переход с природного газа на водород в качестве топлива для производства стали. Но этот водород должен поступать из чисто зеленых источников, таких как ветер, солнечный свет или биомасса, и он должен стать намного дешевле.

МинПром

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