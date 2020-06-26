США внесли в санкционный список 4 меткомпании Ирана Министерство финансов США сообщило о введении санкций в отношении компании Tara Steel Trading GmbH, базирующегося в Германии дочернего подразделения Mobarakeh Steel, трех базирующихся в ОАЭ, контролирующая доля в которых принадлежит металлургической компании, и компании Metil Steel, которая базируется в Иране.



"Mobarakeh Steel Company ежегодно выделяет миллионы долларов Иранской инвестиционной компании Mehr Eqtesad, организации, имеющей тесные связи с военизированными силами Ирана Basij, которые контролируются IRGC, и его Bonyad Taavon Basij, - заявили в министерстве. - В совокупности назначенные сегодня дочерние предприятия помогают генерировать эквивалент десятков миллионов долларов в год от продажи продукции Mobarakeh Steel Company".



Mobarakeh Steel Co является крупнейшим производителем полосовой стали на Ближнем Востоке и в Северной Африке. На долю компании приходится 1% ВВП Ирана. Ранее компания была внесена в черные списки другими американскими ведомствами.



В санкционный список также попали три крупных иранских производителя алюминия, стали и железа, которые внесли миллиарды долларов в продажу и экспорт иранских металлов.



Санкции предусматривают заморозку всех активов компаний, находящихся в юрисдикции США, и запрет на ведение дел с ними для американских граждан и компаний.



Судя по всему, санкции не связаны с опубликованным в среду расследованием агентства Reuters об использовании алюминиевой пудры при производстве ракет в Иране.



"Иранский режим продолжает использовать прибыль, полученную от металлургических предприятий и иностранных торговых агентов для финансирования дестабилизирующего поведения во всем мире", – заявил министр финансов Стивен Мнучин.



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