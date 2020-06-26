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Американская U.S. Steel планирует инвестировать в словацкий завод до 10 млрд евро
26.06.20 11:44 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская металлургическая корпорация U.S. Steel в течение ближайших десяти лет инвестирует в свой металлургический комбинат US Steel Kosice в Словакии до 10 млрд евро. Об этом сообщил Комитет по экономическим делам Национального совета Словакии после встречи с руководством предприятия.
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