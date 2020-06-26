Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Американская U.S. Steel планирует инвестировать в словацкий завод до 10 млрд евро

26.06.20 11:44 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Американская металлургическая корпорация U.S. Steel в течение ближайших десяти лет инвестирует в свой металлургический комбинат US Steel Kosice в Словакии до 10 млрд евро. Об этом сообщил Комитет по экономическим делам Национального совета Словакии после встречи с руководством предприятия.

Как заявил президент US Steel Kosice Джеймс Бруно, средства будут вкладываться, в первую очередь, в расширение выпуска стальной продукции высоких переделов и в повышении экологической безопасности меткомбината.

Ранее руководство компании сообщило о возобновлении работы двух доменных печей и стана горячей прокатки на предприятии.

В прошлые годы неоднократно отмечалось, что американская корпорация готова продать свой словацкий актив, и даже назывался новый собственник в лице китайской компании Hebei Steel. Но из заявления руководства US Steel Kosice следует, что U.S. Steel пока намерена сохранить у себя комбинат.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:59
Baowu намерена и далее разрабатывать гвинейский рудник Simandou
12:46
Срок действия зеленых тарифов надо продлить, но уменьшить их размер – ЕБА
12:41
В Украине нужно прекратить спекуляции о возможной отставке Шмыгаля
12:30
ArcelorMittal хочет стать экологически чистой компанией
12:12
Китай наращивает производство цветных металлов
11:57
США внесли в санкционный список 4 меткомпании Ирана
11:31
Укрзализныця хочет ежемесячно принимать 5 контейнерных поездов из Китая
11:11
Нефть дорожает второй день подряд
10:58
Германия готова на ответные меры против США из-за Северного потока-2
10:46
Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.
10:39
Июнь и июль Украина проживет в карантине
10:31
Украинские металлурги потеснили импотеров на внутреннем рынке
10:25
Украинские металлурги снизили экспортные отгрузки
10:03
Укрзализныця начала внедрять европейские подходы к закупкам - эксперт
09:59
Украина поставила антирекорд по количеству новых заражений Covid-19
09:17
Интерпайп Сталь восстановила работу пункта эко-мониторинга в Днепре
08:57
Укравтодор начал использовать металлургические шлаки
08:35
Производство стали в Китае превысит 1 млрд тонн - Platts
08:08
Египет ввел дополнительную пошлину на импорт стали
25.06.20
18:00
Индонезия ожидает отсрочки инвестиций в 3,7 млрд долл в металлургию
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!