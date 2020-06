Американская U.S. Steel планирует инвестировать в словацкий завод до 10 млрд евро Американская металлургическая корпорация U.S. Steel в течение ближайших десяти лет инвестирует в свой металлургический комбинат US Steel Kosice в Словакии до 10 млрд евро. Об этом сообщил Комитет по экономическим делам Национального совета Словакии после встречи с руководством предприятия.



Как заявил президент US Steel Kosice Джеймс Бруно, средства будут вкладываться, в первую очередь, в расширение выпуска стальной продукции высоких переделов и в повышении экологической безопасности меткомбината.



Ранее руководство компании сообщило о возобновлении работы двух доменных печей и стана горячей прокатки на предприятии.



В прошлые годы неоднократно отмечалось, что американская корпорация готова продать свой словацкий актив, и даже назывался новый собственник в лице китайской компании Hebei Steel. Но из заявления руководства US Steel Kosice следует, что U.S. Steel пока намерена сохранить у себя комбинат.



