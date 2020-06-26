Укрзализныця хочет ежемесячно принимать 5 контейнерных поездов из Китая

В АО "Укрзализныця" готовы принимать ежемесячно 5 и более контейнерных поездов из Китайской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Контейнерные поезда между Китаем и Украиной уже в ближайшее время могут стать регулярными. Укрзализныця готова принимать ежемесячно 5 и более таких поездов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из Китая 16 июня 2020 года отправлен второй контейнерный поезд назначением на станцию Киев - Лиски. На июнь запланировано еще 2 поезда с КНР.
В компании добавляют, что интермодальные перевозки имеют тенденцию к постоянному росту. Заинтересованность участников рынка таких услуг в маршрутизации (укрупнении потоков) контейнерных перевозок позволяет 60% контейнеров перевозить в составе контейнерных поездов.
За 5 месяцев 2020 года перевезено 185 545 ДФЭ (двадцятифунтовий эквивалент) грузов. Доля контейнерных перевозок в общем объеме перевозок грузов железнодорожным транспортом составляет 2,3%, тогда как в январе-мае 2019 года не превышала 1,77%.