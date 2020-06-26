Нефть дорожает второй день подряд Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются после роста накануне на американских статданных. Об этом сообщает Интерфакс.



Однако по итогам недели нефтяные цены могут продемонстрировать снижение на фоне роста запасов в США и продолжающегося распространения коронавируса в мире, пишет Trading Economics.



Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в пятницу составила 41,64 долл. за баррель, что на 0,59 долл. (1,44%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг, 25 июня, эти контракты подорожали на 0,74 долл. (1,8%)



Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,49 долл. (1,27%) - до 39,21 долл. за баррель. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,71 долл. (1,9%)



Поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные о росте заказов на товары длительного пользования в США. Объем заказов в мае вырос на 15,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Министерства торговли страны. Это максимальные темпы повышения с июля 2014 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 10,9%, сообщает Trading Economics.



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