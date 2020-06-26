Германия готова на ответные меры против США из-за Северного потока-2 Германия готовится к ответным мерам на случай принятия Соединенными Штатами дополнительных санкций против газопровода "Северный поток – 2". Власти ФРГ будут настаивать на общих для Евросоюза действиях в связи с ними, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников администрации канцлера Ангелы Меркель.



По данным собеседников агентства, А.Меркель считает необходимыми скоординированные действия Евросоюза в ответ на возможные санкции США. Санкции ударят по европейским компаниям, банкам и государственным службам и учреждениям, которые участвовали или были связаны с проектом строительства газопровода, сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство экономики ФРГ. Неделей ранее председатель комиссии по экономике и энергетике бундестага Клаус Эрнст предложил в ответ на угрозы санкций вызвать в парламент американского посла в Германии, ввести санкции против сенаторов, которые инициировали законопроекты против трубопровода и пошлины на сжиженный природный газ из США.



В начале июня в сенат США внесли законопроект о расширении санкций против газопровода "Северный поток – 2", в нем уточняются и расширяются введенные ранее санкции, нацеленные на то, чтобы воспрепятствовать завершению строительства газопровода. Обе партии – демократическая и республиканская – и обе палаты конгресса согласны, что этот проект "представляет серьезную угрозу американской национальной безопасности и потому нужно воспрепятствовать его реализации". Ограничения планируется распространить на всю деятельность, касающуюся прокладки труб и страхования. В законопроекте будет указано, что любой задействованный в строительстве "Северного потока – 2" столкнется с "сокрушительными и немедленными американскими санкциями", отмечал Bloomberg за день до внесения законопроекта.



В январе 2020 г. председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что Россия сможет самостоятельно завершить строительство газопровода "Северный поток – 2", однако для этого потребуется больше времени. Построить "Северный поток – 2" планировалось до конца 2019 г. Трубопровод рассчитан на транспортировку 55 млрд куб. м газа в год. Две его нитки пройдут от России через Балтийское море до Германии. Последней страной, выдавшей разрешение на строительство, была Дания. Участок в водах этой страны должен соединиться с уже уложенным участком в водах Германии. На этом строительство подводной части "Северного потока – 2" завершится.



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