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Braidy Industries построит завод по выпуску алюминиевого проката почти за 2 млрд долл.

26.06.20 10:46 , Металлоснабжение и сбыт
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Американская компания Braidy Industries, как заявил ее новый генеральный директор Дон Фостер, несмотря на кризис и эпидемию коронавируса собирается ускорить начало строительства завода по производству алюминиевого проката в штате Кентукки.

Проект стоимостью около 1,7 млрд долл., предусматривающий возведение предприятия мощностью 300 тыс. т в год по выпуску листового алюминиевого проката для автомобилестроения и упаковки, был анонсирован еще в 2017 г. и получил финансовую поддержку от администрации штата.

Однако за три года компании так и не удалось привлечь финансирование, что стало причиной скандала и ухода прежнего генерального директора Крейга Бушара. В 2019 г. интерес к этому проекту проявляла российская группа "Русал", но предварительные заявления не получили продолжения.

По словам Д.Фостера, компания продолжает переговоры с потенциальными стратегическими инвесторами. Хотя, как ранее сообщали местные СМИ, нет никакой уверенности в том, что финансирование удастся получить до конца текущего года, что было условием получения государственной поддержки.

Строительство предприятия должно занять около двух с половиной лет. Так что, даже если проект будет запущен, ввод в строй нового завода сдвигается, как минимум, на 2023 г.

МинПром

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