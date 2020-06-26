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Июнь и июль Украина проживет в карантине

26.06.20 10:39 , РБК Украина
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы привыкли жить в стрессе и в кризисных условиях априори и сегодня начали воспринимать это как часть жизни. Украина пока придерживается тактики адаптивного карантина. Об этом он рассказал в интервью "Новому времени".

Д.Шмыгаль сказал, что те области и регионы, где можно работать в обычном режиме, пусть и дальше работают и поддерживают экономику.

"А где начался пик, там мы вынуждены усиливать карантинные правила", - сказал он.

Отметим, сейчас наиболее зараженными регионами являются Львовская, Черновицкая, Ровенская, Закарпатская области и Киев.

Также Д.Шмыгаль напомнил, что Кабмин планирует увеличить штрафы из-за отсутствия масок в общественных местах, в общественном транспорте, штрафы для владельцев таких заведений и транспорта.

Напомним, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 1109 человек.

Отметим, что Минздрав требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах.

МинПром

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