Украинские металлурги потеснили импотеров на внутреннем рынке В январе-мае 2020 года украинским потребителям было поставлено 1,66 млн тонн металлопроката, из которых 434,7 тыс. т, или 26,2%, приходится на импорт. Об этом говорится в сообщении Объединения предприятий "Укрметаллургпром".



За аналогичный период 2019 года внутренний рынок потребил 1,607 млн тонн, из них 543,3 тыс. тонн, или 33,8%, импортировано.



Таким образом, за 5 месяцев 2020 г. наблюдается повышение потребления металлопроката на внутреннем рынке относительно января-мая 2019 г. на 3,26% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 7,6%.



Структура импорта за 5 месяцев 2020 года, характеризуется некоторым доминированием плоского проката над сортовым (50,98% и 47,20% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было более существенным (соответственно, 52,94% и 41,73%).



Среди металлургических импортеров за 5 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (39,1%), на втором ЕС-28 (26,1%), на третьем — страны Азии (18,0%).



МинПром



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