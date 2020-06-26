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Украинские металлурги снизили экспортные отгрузки

26.06.20 10:25
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По данным ОП "Укрметаллургпром", за 5 месяцев 2020 г. украинскими металлургическими предприятиями произведено 7,43 млн тонн металлопроката (93,8% относительно аналогичного периода 2019 г.), из которых, по информации ООО "ЕТР-Спектр", экспортировано порядка 6,21 млн тонн, или 83,5%. Об этом говорится в сообщении "Укрметаллургпрома".

В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 86,6% (6,86 млн тонн при общем производстве металлопроката 7,92 млн тонн).

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 5 месяцев 2020 г. пришлось 49,74%, что превышает показатель периода январь-май 2019 г. (45,38%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 5 месяцев 2020 г. несколько ниже показателя аналогичного периода 2019 г. (32,05% и 34,00% соответственно). Такая же картина наблюдается и в отношении сортового проката — 18,21% за 5 месяцев 2020 г. против 20,62% за 5 месяцев 2019 г.

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-мае 2020 г., по данным ООО "ЕТР-Спектр", являются страны Европейского союза (31,1%), Африки (14,8%) и другие страны Европы (14,1%).

МинПром

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