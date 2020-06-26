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Украина поставила антирекорд по количеству новых заражений Covid-19

26.06.20 09:59
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В Украине за минувшие сутки выявлено 1109 новых случая инфицирования коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствую данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки от коронавируса умерли 19 человек.

По данным СНБО, количество инфицированных с начала пандемии составило 41 117 человек, выздоровевших - 18 299, умерли 1 086 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 21 732 человека, что на 549 больше, чем днем ранее.

За минувшие сутки наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 зафиксировано во Львовской области (209 случаев), Ровенской области (116 случая), в Киеве (113 случаев), Закарпатской области (93 случая).

Днем ранее сообщалось о 994 новых заболевших Covid-19 за сутки, 24 июня – о 940, 23 июня было 833 инфицированных.

МинПром

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