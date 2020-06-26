Интерпайп Сталь восстановила работу пункта эко-мониторинга в Днепре

Компания "Интерпайп Сталь" восстановила работу пункта эко-мониторинга на ул. Осенней в Днепре. Об этом говорится в сообщении компании на странице Facebook.
Пункт мониторинга, который в реальном времени позволяет получать данные о концентрации различных веществ в воздухе "Интерпайп Сталь" установила в 2014 году. После запуска объект передали в ведение городских властей. Однако данные с него в последнее время не получали из-за того, что вышел из строя газоанализатор.
"Об этой ситуации узнал народный депутат Дмитрий Кисилевский и обратился к "Интерпайп" с просьбой помочь. Неисправное оборудование отправили в Киев на комплексное обслуживание", - говорится в сообщении.
Как отмечается, теперь пункт мониторинга снова работает в штатном режиме, а экологи города имеют возможность отслеживать выбросы окислов азота в Индустриальном районе.